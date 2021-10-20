'Больно очень': экс-супруга Валерия Меладзе откровенно рассказала о смерти сына. Видео

Экс-супруга известного российского певца Валерия Меладзе, Ирина, откровенно рассказала о своем погибшем первенце, который родился в 1990 году. Она призналась, что он прожил всего десять дней, врачам не удалось спасти мальчика.

По ее словам, справиться с такой утратой ей помогла вера. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "Спас" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне было на тот момент 24 года. Помню тогда малыш лежал 10 дней в реанимации, и я была уверена, что Бог поможет. Тогда у меня еще даже не проснулись материнские чувства и это были первые шаги", – рассказала Ирина.

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Она призналась, что ей горько от того, что малыш погиб некрещенным.

"Понятно, что мой сын не может быть в плохом месте, но так как он умер некрещенным, я не могу молиться за него в церкви. Наша связь не порвана. Знаю, когда буду уходить, он будет один из первых, кто будет встречать меня там. Болит очень", – сказала Ирина Меладзе.

Она подчеркнула, что єто та тема, которая не заживает в ее жизни, несмотря на то, что более 30 лет прошло.

"К сожалению, жизнь такая, что у каждого человека наступает момент, когда жизнь проверяет его на прочность. На самом деле умирать не страшно", – рассказывала Ирина.

Напомним:

Ирина и Валерий Меладзе были женаты почти 25 лет. Влюбленные расписали в 1989 году, а в 2014 году стало известно, что супруги официально развелись. Причиной развода стал роман Валерия с участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. У экс-супругов есть три дочери – 30-летняя Инга, 22-летняя Софья и 19-летняя Арина.

Интервью с Ириной Меладзе можно посмотреть по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Валерий Меладзе рассказал, готов ли спеть дуэтом со скандальным рэпером Моргенштерном.