Боксерские перчатки, сова и флейта: как Анастасия Приходько запутала детективов шоу 'Маска'. Эксклюзив

Известная украинская певица Анастасия Приходько приняла участие в гипершоу "Маска", которое транслируется на телеканале "Украина". Знаменитость примеряла на себя образ Пингвина.

За кулисами шоу Анастасия рассказала OBOZREVATEL, как ей удалось запутать звездных детективов шоу. Также певица раскрыла секрет семейный новогодних традиций (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Анастасия, Пингвин – это ваш второй образ в шоу "МАСКА". В первом сезоне мы видели вас под маской Бабки. В каком костюме было сложнее выступать?

Довольно сложно ответить, ведь во время участия в первом сезоне я была беременна, а в образе Пингвина я вообще не могла двигаться – тоже не просто. Но это шоу настолько крутое, что мне грех жаловаться.

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Подскажите, что означали подсказки в черном ящике, который вы презентовали звездным детективам?

Рыбка – от фамилии моего родного отца – Рыбалов, честно сказать, это не моя идея (смеется). Самолетик – это моя песня "Крила". Боксёрские перчатки – очень давно я занималась тайским боксом. Флейта – я флейтистка по одному из образований. И сова – у меня есть татуировка с изображением этой птицы.

А думали ли, что удастся так ловко провести звездных детективов или хотели, чтобы узнали вас?

Немного себя похвалю, ведь я умею петь мужским голосом, детским и женским. Считаю, что Бог мне подарил уникальный талант и его нужно показывать. Я очень рада, что имею такой голос! А то, что не узнали – только подтверждает мои слова.

Как вам атмосфера на шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна"?

Этот год был просто безумный и я очень рада провести время в такой праздничной атмосфере в кругу своих друзей и коллег!

Любите ли Новый год? Возможно, имеете особые традиции?

Да, очень! Более того, из года в года я заранее украшаю дом и елку. В прошлом году в ноябре у нас в доме уже была новогодняя атмосфера. Обожаю этот праздник! Это время, когда действительно сбываются все мечты и я в это верю!

А как готовите подарки родным?

Заранее готовлю подарки только детям! А вот мужу могу что-то подобрать в последний момент. Как правило, я знаю, что буду дарить – постоянно прислушиваюсь к желаниям и интересам близких, иногда, забрасываю удочку.

Сами что хотите получить?

Вы знаете, наверное, я очень счастливый человек – у меня все есть! Есть муж, трое самых дорогих детей, есть дом, собака, кот. Всегда есть, что покушать. Есть хорошие друзья. Остается желать только, чтобы это все оставалось на своих местах.

Есть ли традиционных новогодние блюда для вашей семьи?

Обязательно салат Оливье, мандарины, холодец, запеченное мясо, что-то сладкое и шампанское! Да, такие стандартные блюда, без которых сложно представить это праздник. И все это я готовлю сама, ведь так важно, чтобы новогодний стол был пропитан любовью и заботой.

Если ли особенный рецепт Оливье у вас?

Я делаю с креветками и телятиной. Эта интерпретация мне нравится больше всех!

Праздник встретите дома или как все артисты – на концертах?

Дома! С 2013-го года я не выступаю в новогоднюю ночь! Раньше, когда старшая дочь Нана была совсем маленькой, я допускала такую ошибку. Но в какой-то момент поняла – для детей важно, чтобы мама в этот вечер была рядом. Поэтому праздник мы встретим вместе и так, как захотят дети.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – 34-летняя певица, заслуженная артистка Украины. Родом из Киева. Является украинским общественным и политическим деятелем. Принимала участие в "Фабрике звезд 7", в котором заняла первое место. Воспитывает троих детей. С 2013 года замужем во второй раз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в пятницу, 31 декабря, на телеканале "Украина" показали "Новогоднюю Маску", где появился новый персонаж – Новогодняя игрушка. Оказалось, что в образе выступила известная певица Наталья Могилевская.