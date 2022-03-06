Боклан — россиянам: взрыв на АЭС в Энергодаре будет в 10 раз сильнее Чернобыля, всему миру конец. Думайте!

Популярный украинский актер Станислав Боклан в очередной раз обратился к гражданам России с призывом одуматься и осознать, что в Украине идет настоящая война, которую начал президент РФ Владимир Путин. Артист сообщил, что российские оккупанты стреляли по самой большой в Европе атомной электростанции в Энергодаре, взрыв на которой мог привести к экологической катастрофе мирового масштаба.

С таким заявлением актер выступил на личной странице в Instagram. Он с сожалением отметил, что многие интернет-пользователи из страны-агрессора по-прежнему называют войну в Украине фейком и провокацией.

Свое обращение Боклан начал с того, что ему пишет большое количество подписчиков и обвиняет в продажности – якобы ему и многим другим украинским знаменитостям заплатили за распространение "бреда о войне". Артист резко отреагировал на обвинения.

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"Да, заплатили, мать вашу. Многие украинские солдаты заплатили своими жизнями за то, чтобы я оставался живым и мог говорить с вами. Мог вдалбливать в ваши головы – война. В Украине идет страшная война. Ваша армия, ваши солдаты убивают нас, сжигают наши города, села, бомбят нас, убивают стариков, детей, женщин", – произнес звезда.

Актер рассказал, что ночью 4 марта российские оккупанты в городе Энергодар Запорожской области открыли огонь по самой большой в Европе атомной электростанции. Обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса. Авария на АЭС такого масштаба могла стать катастрофой для всего мира.

"Если произойдет взрыв, это будет в десять раз сильнее Чернобыля. В десять! И тогда всем конец. Всему миру конец. Думайте. На одну минуточку усомнитесь в своей правоте. Предположите, что этот актер говорит правду. Поинтересуйтесь по другим источникам. Побеждайте свой страх. Рассказывайте о том, что творится сейчас в Украине. Какая страшная война здесь идет", – подытожил Боклан.

Как писал OBOZREVATEL, Стас Боклан поделился разговором с родственниками из России, не получающими достоверной и правдивой информацией со своих телеканалов. Он рассказал, как на самом деле гражданам РФ врут их "журналисты", блогеры и другие пропагандисты.