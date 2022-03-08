Боклан — российским военным: на деньгах, которые вам платят, кровь наших женщин, детей и стариков

Популярный украинский актер Станислав Боклан обратился к российским военным, сказав, что воюя уже 12-й день на украинской территории и убивая граждан Украины, они получают "кровавые деньги". Он заявил, что им никогда этого не забудут и не простят.

Соответствующее видеообращение Боклан опубликовал на личной странице в Instagram. "Ну что россияне, двенадцатый день вы пытаетесь нас уничтожить. Сколько ваши тут зарабатывают за то, что нас убивают. 52 доллара в день? Значит на сегодняшний день это уже 624 доллара. Да большие деньги, скоро начнут вам пересылать, что вы на них купите себе? Оренбургский пуховый платок? Новые платья? Детям игрушек? Большую дойную корову или закажите церкви панихиду", – сказал актер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Он назвал деньги, которые российские войска зарабатывают в войне РФ с Украиной – кровавыми.

"На них кровь наших детей, стариков, женщин, наших солдат, на них кровь моего молодого коллеги, артиста Паши Ли. Ничего не забудем, ничего вам не простим. Слава Украине", – подытожил Боклан.