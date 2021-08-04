12 блогеров, которые переборщили с фотошопом: их сложно узнать в реальной жизни
С появлением соцсетей стандарты красоты кардинально изменились. Часто блогеры размывают границы реального и вымышленного, обманывая своих подписчиков.
Сейчас даже дети используют фильтры для селфи, чтобы улучшить свою внешность. OBOZREVATEL собрал фото людей, которые переборщили с фотошопом.
Блогер сделала себе длинные ноги с помощью графического редактора.
Настоящая талия отображается в зеркале.
Парень хотел привлечь внимание девушек объемными мышцами.
Модель убрала лишние сантиметры на талии в фотошопе.
Девушки обычно в фотошопе уменьшают талию, увеличивают губы и грудь.
Мужчина примерил фильтр с Instagram.
Модель сделала в фотошопе кукольное лицо.
Идеальная картинка в соцсетях порождает комплексы у обычных людей.
Блогеры делают в фотошопе идеальный оттенок кожи, который отличается от реального.
Девушки чаще всего в фотошопе делают "пластику" ягодиц, добавляя объема.
Знакомые не узнают девушку на фото в соцсетях.
Женщины гонятся за трендами и подправляют контуры лица с помощью фотошопа и ботокса.
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