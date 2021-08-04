12 блогеров, которые переборщили с фотошопом: их сложно узнать в реальной жизни

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 минуты
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Девушки переборщили с фотошопом

С появлением соцсетей стандарты красоты кардинально изменились. Часто блогеры размывают границы реального и вымышленного, обманывая своих подписчиков.

Сейчас даже дети используют фильтры для селфи, чтобы улучшить свою внешность. OBOZREVATEL собрал фото людей, которые переборщили с фотошопом.

Блогер сделала себе длинные ноги с помощью графического редактора.

Девушка сделала себе длинные ноги

Настоящая талия отображается в зеркале.

Видео дня
Блогер подкорректировала талию.

Парень хотел привлечь внимание девушек объемными мышцами.

Парень добавил объема бицепсам

Модель убрала лишние сантиметры на талии в фотошопе.

Подписчики раскритиковали фото модели

Девушки обычно в фотошопе уменьшают талию, увеличивают губы и грудь.

Модель хочет казаться стройнее

Мужчина примерил фильтр с Instagram.

Парень помощью фильтров в фотошопе стал похож на девушку

Модель сделала в фотошопе кукольное лицо.

Девушка убрала недостатки на коже.

Идеальная картинка в соцсетях порождает комплексы у обычных людей.

Девушка добавила фотошопа даже для жирафа

Блогеры делают в фотошопе идеальный оттенок кожи, который отличается от реального.

Девушка подправила свой живот в фотошопе.

Девушки чаще всего в фотошопе делают "пластику" ягодиц, добавляя объема.

Стройная девушка сделала неестественные ягодицы в фотошопе

Знакомые не узнают девушку на фото в соцсетях.

Девушки хотят идеальное кукольное лицо

Женщины гонятся за трендами и подправляют контуры лица с помощью фотошопа и ботокса.

Девушка подкорректировала свой нос и губы

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