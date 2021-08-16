Блогерша с самой большой в Украине грудью покрасовалась в платье с глубоким вырезом

32-летняя украинская plus-size модель Мила Кузнецова поделилась пикантным снимком с конкурса красоты, который прошел в Одессе. Она предстала перед поклонниками в черном облегающем платье с глубоким вырезом на груди.

Соответствующее фото Мила опубликовала в Instagram. "Конкурсы красоты всегда волнительны", – написала модель.

На фото Мила позирует в черном облегающем платье с пайетками и глубоким вырезом, который подчеркивает пышные формы женщины. Модель сделала макияж смоки-айс, а губы накрасила нежным оттенком розового цвета. Также Кузнецова накрутила локоны и украсила уши серебряными серьгами.

Видео дня

Поклонники plus-size модели засыпали ее комплиментами.

"Красивая", "Огонь", "Очень милая", "Я надеюсь, ты покажешь всем, кто здесь королева красоты", "Изумительно выглядишь, мне очень нравится твой образ", "Как всегда красоточка, на все 100", – пишут поклонники Милы.

К слову, у модели 13 размер груди, чем она изрядно гордится. Девушка не боится демонстрировать себя полуобнаженную и всячески говорит о том, что модели plus-size – идеальны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Мила Кузнецова показала снимок в стиле спасительницы Малибу, на котором позировала в красном открытом купальнике.