Блогерша Алхим попала в 'Миротворец' из-за любви к Путину

Украинский центр "Миротворец" внес в базу украинсккого блогера Анну Алхим, которая назвала президента России Владимира Путина красавчиком и отметила, что больше не знает никого круче, чем он.

Соответствующие высказывания появлялись на ее официальных страницах. По словам блогера, она восхищается человеком, который уже столько лет является президентом.

"Я не знаю никого круче, чем Путин, и никого более влиятельнее, чем Путин. Может они есть, но я не знаю таких людей. Для меня в этом плане он крассавчик. Если как человек, который затеял войну и забралаКрым, то конечно же, если он в этом виноват, то он хуйло. Но я не знаю виноват он в этом или нет. Может быть Порошенко отдал Крым по договоренности, это не знает никто из вас ", – сказала Алхим.

Добавим, что сайт "Миротворец" позиционирует себя как таковой, публикующий информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный блогер Анна Алхим с Днепра заявила, что зарабатывает не менее десять тысяч евро в месяц на своем Instagram.