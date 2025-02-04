Блогера, который изображал работника киберполиции на стриме, привлекли к ответственности: как он оправдался

В Киеве привлекли к административной ответственности блогера Николая Залипуху, который на стриме трехлетней давности изображал из себя работника киберполиции. Его контент был признан провокационным.

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Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обратили внимание на старые видео блогера и пришли к нему домой. Подробностями поделился Департамент киберполиции Украины.

"На обнародованном видео 28-летний пользователь соцсетей, который имеет десятки тысяч подписчиков, вел стрим, будучи одетый в полицейскую форму, – сказано в сообщении. – Нарушитель, выдавая себя за сотрудника киберполиции, вел себя вызывающе и употреблял нецензурную лексику".

Было установлено, что блогер из Днепропетровской области в настоящее время проживает в Киеве. Уточняется, что к полиции молодой человек никакого отношения не имеет. На Залипуху составили административный протокол по ч. 1 ст. 184-3 Кодекса Украины про административные правонарушения (незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции). Ему грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

Сам же Николай Залипуха после встречи с правоохранителями записал видеообращение к подписчикам, чтобы прояснить ситуацию. По его словам, форма, в которой он был на стриме, не имеет отношения к киберполиции.

"Форма, в которой я нахожусь на тот момент на стриме, является парадно-выходной формой курсанта университета МВД города Днепр, которую я брал у своего товарища, – сообщил блогер. – Она не имеет абсолютно никакого отношения к форме полиции в любой ее интерпретации вообще".

С момента того стрима он ни разу не слышал от подписчиков о том, что это была попытка дискредитировать правоохранительные органы. Блогер добавил, что всегда старается проявлять уважение.

"Что тогда было на чаше весов: оттопыриться за то, что ты надел эту форму, или дать людям хоть какую-то положительную эмоцию, заряд позитива. Второе, конечно же, перевесило первое. Хотя на тот момент я понимал, что это может быть воспринято далеко неоднозначно. Это было очень тяжелое время, начало войны, – отметил он. – Я осознавал, что это может быть расценено как какая-то попытка дискредитации органов, глумление, хотя, если уже взять и посмотреть этот стрим, никакого глумления над органами там и близко не было. Это был образ полиции чат-рулетки".

Также он припомнил "вечерние шоу" в Украине, где часто играют полицейских и военных. Залипуха отметил, что никогда не слышал, чтобы кого-то из актеров притягивали за это к ответственности. В завершение блогер извинился перед людьми, которых мог оскорбить его стрим.

Ранее OBOZ.UA писал, что Forbes назвал блогера №1 в Украине, которая заработала более 20 млн гривен за год.

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