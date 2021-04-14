Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и расстроил пользователей сети

TikTok-блогер под ником Peakay81 рассказал подписчикам об истинном смысле песни Macarena дуэта Los Del Rio. Оказывается, слова трека рассказывают о девушке, которая провожает своего парня в армию, а затем устраивает секс втроем с его друзьями.

Видео, опубликованное на странице парня в соцсети, набрало более 1,2 млн просмотров и более 304 тысяч лайков. По его словам, эту композицию часто включают на школьных дискотеках, однако она явно не для детей (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Вы никогда не поверите, но эта песня о женщине, парень которой уходит в армию, а она устраивает секс втроем с его лучшими друзьями. Без шуток. Погуглите. Какого черта!?" – заявил тиктокер.

Пользователи также удивились смыслу песни. Многие отметили, что блогер "испортил им детство", раскрыв правду.

"Ты испортил мне детство"; "Братан, мы буквально танцуем под эту песню на свадьбах"; "Мы так много танцевали под эту песню, я никогда не знал", "Капец, а казалась песня безобидная", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша с ником jessicaalvarez712 поделилась кадрами в TikTok, где показала себя вместе со своей дочерью. Зрители не смогли понять, кто из них на видео родительница.