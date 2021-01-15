Близкие создателя "Ералаша" Грачевского назвали виновного в его смерти

Близкая подруга умершего Бориса Грачевского Лариса Преториус считает, что в его смерти виновата онлайн-врач, которая консультировала мужчину, когда тот лечился дома.

По ее словам, в больницу знаменитость поступил с 85-процентным поражением легких. Об этом Преториус рассказала в интервью для издания "Московский комсомолец".

Так, женщина заявила, что онлайн-врач отговаривала Грачевского делать КТ, когда он около 12 дней занимался самолечением дома.

Но все же создатель "Ералаша" поехал на обследование, которое показало страшные результаты.

Кроме того, Преториус добавила, что эта же "специалист" довела супругу Грачевского Екатерину до предынсультного состояния, так как у женщины началось разжижение крови, а "оно очень плохо влияет на сердечно-сосудистую систему".

Как выглядел Борис Грачевский Газета.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга умершего Грачевского Екатерина Белоцерковская оставила трогательное послание мужу через свою соцсеть. Она посвятила ему теплые слова и заявила, что не хочет жить без него.