Блейк Лайвли обвинила коллегу по фильму в сексуальных домогательствах: что ее возмутило и как отреагировал актер

Американская актриса Блэйк Лайвли подала иск в суд против своего коллеги по фильму "Оставь, если любишь" Джастина Бальдони. 37-летняя знаменитость обвинила знаменитость в сексуальных домогательствах.

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Как отмечает Variety, актриса подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии еще в январе этого года. Она утверждает, что коллега мог свободно обсуждать ее вес со своим тренером, требовать раскрыть религиозные убеждения и без разрешения заходил в ее гримерку, даже когда звезда кормила ребенка грудью.

Кроме того, как отметила Блэйк Лайвли, непристойное поведение демонстрировал и продюсер Джейми Хит. По словам звезды, мужчины рассказывали слишком откровенные истории о своей интимной жизни и "прежней зависимости от фильмов для взрослых". Также Бальдони уверял знаменитость, что способен общаться с мертвыми, поэтому не избегал ужасных высказываний о ее покойном отце.

"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет поднять завесу над этой зловещей тактикой возмездия, направленной на то, чтобы нанести вред людям, говорящим о неправомерных действиях, и поможет защитить тех, кто может стать объектом преследований", – отметила Лайвли.

Актриса требует от Джастина Бальдони, который также является режиссером ленты "Оставь, если любишь", не добавлять к сценарию интимных сцен, кроме утвержденных до начала съемочного процесса. Также звезда хочет получить от коллеги возмещение неопределенного ущерба.

"Господин Балдони и его коллеги из Wayfarer разработали сложный прессовый и цифровой план в ответ на то, что госпожа Лайвли воспользовалась своим защищенным законом правом рассказать об их неправомерном поведении на съемочной площадке, с дополнительной целью запугать ее и любого другого, чтобы они не рассказывали публично о том, что действительно произошло", – отметила адвокаты актрисы.

Реакция Джастина Бальдони

Как сообщает People, представители Бальдони отрицают все обвинения в сторону актера. По их словам, иск Блейк Лайвли является "позорным" и направлен на "исправление негативной репутации" звезды.

Кроме того, адвокат Бальдони уверяет, что знаменитость создавала много проблем при процессе создания ленты. По его словам, Лайвли угрожала не появиться на съемочной площадке, отказывалась продвигать фильм, что в конечном счете привело бы к его краху при выходе на экраны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети завирусилось старое интервью Блэйк Лайвли на фоне скандала с режиссером "Оставь, если любишь".

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