Билеты на концерт скандального Басты в Одессе почти раскупили: за 7 тыс. грн осталось 3 места

Билеты на концерт в Одессе российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) украинцы раскупили мгновенно. Мест осталось совсем мало, и стоимость их варьируется от 2 до 7 тысяч гривен.

Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте заведения, где пройдет концерт. Отметим, что мероприятие состоится в клубе Ibiza Beach Club 8 августа, где очень большая территория.

Самые дешевые билеты на выступление Басты в Одессе разобрали быстро. Их цена составляла 1000-1500 гривен. На момент публикации остались места только за 2000, 3000 и три места за 7000 гривен.

Видео дня

К слову, Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года после визита с концертами в оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Коротко о знаменитости:

Баста (Василий Вакуленко) – российский музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года – совладелец лейбла "Gazgolder". С октября 2019 года – владелец футбольного клуба СКА.

В 18 лет написал песню "Моя игра" и исполнил ее во время масштабного мероприятия в ростовском Дворце спорта. Впоследствии Баста отмечал, что именно после этого выступления он ощутил себя "по-настоящему знаменитым". После этого успеха начал активно работать как музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве 25 июня состоялся концерт российского рэпера Василия Вакуленко, известного по сценическому псевдо Баста, который выступал в оккупированном Крыму. Артист выступил в StereoPlaza, даже несмотря на протесты активистов, собравшийся у входа концерт-холла.