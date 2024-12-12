'Без обмежень' выпустили первый трек за полтора года: о чем песня 'Якби'. Видео

"Без обмежень" представили новый трек: история о любви, которая превосходит все пределы, о желании стать всем, в чем нуждается любимый тобой человек. О желании быть рядом, вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

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"Ну и пусть я навсегда с тобой без неба", – говорится в песне.

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Каждый куплет пронизан теплом и нежностью, что в сочетании с проницательным вокалом Сергея создает атмосферу искренности и полной гармонии.

"Если бы" – ода безграничной любви, заставляющей нас стремиться стать всем для другого человека. Песня о том, как любовь способна превращать человека, делать его сильным, нежным и самоотверженным одновременно. Даже если придется оставить за спиной все знакомое, даже самое "небо", ради любви – это всегда того стоит.

Этот трек впервые звучал вживую на акустических концертах группы в столице. Зал пел в унисон, хотя песня еще не вышла.

"Если бы" была презентована впервые в Киеве, в Жовтневом Дворце, в рамках акустических концертов. И я был удивлен, но второй припев этой песни зал пел уже вместе с нами. Это происходило потому, что песня соответствовала эмоциям зала, люди поняли текст, поняли ее настроение и его месседж. Это было очень приятно и меня это приятно удивило", – комментирует Сергей Танчинец, лидер группы.

Напомним, что крайней сольной премьерой группы была песня "ДИМ", состоявшаяся 1.5 года назад и несомненно ставшая хитом, давно пересекая отметку 30 миллионов просмотров на YouTube.

Пауза немного затянулась, поскольку мы находимся в очень насыщенном гастрольном графике и просто физически не хватало времени на творчество. Однако, как я говорю: "Все что я должен написать – я обязательно напишу". И эта песня появилась, как всегда, неожиданно и очень спонтанно", – Сергей Танчинец.

Если бы также обещает стать хитом, продолжая лирическую традицию группы, но предлагая совершенно новый эмоциональный опыт.

" Песня была написана очень быстро, буквально через 2 часа. Мне напевалась мелодия, когда я был за рулем. Всю дорогу я не разговаривал ни с кем, кто был в машине, чтобы не потерять эту мелодию. Приехав домой – сразу наиграл на гитаре первый куплет, а потом сразу написался второй куплет и припев", – Сергей Танчинец.

К новому треку "Без обмежень" также представили видеоработу, которую можно посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Режиссером видеоклипа стал Влад Разиховский, это уже их 11 совместная работа.

"Это история любви, которая преодолевает все препятствия, и именно эти эмоции мы стремились передать и воспроизвести в видеоработе. Стихии в клипе – это отражение внутреннего мира героя: ветер зовет к свободе, тени птиц отражают стремление к высшему, солнце освещает истину, а море олицетворяет глубину и принятие.

Клип будет очень лаконичен, ведь главный акцент, который мы с командой делаем – текст и смысл песни. Чтобы люди услышали, испытали и прожили те эмоции, которые были заложены в первую очередь Сергеем", – комментирует режиссер.

"Для того чтобы объяснить о чем песня – ее нужно услышать, потому что это все не так просто объяснить, действительно, однако можно понять из текста" , – добавляет Сергей Танчинец.

Поклонники могут насладиться живым исполнением этой песни и других хитов на сольных концертах группы, ведь сейчас "Без обмежень" находятся во всеукраинском туре "Сильные сердца", который охватывает 100 городов Украины.

А также "Без обмежень" объявили большой сольный концерт во Дворце спорта в столице, который состоится 8 мая на день рождения Сергея.

Все концерты благотворительны и направлены на закупку дронов и автомобилей для Сил Обороны Украины.

График концертов "Без обмежень" и билеты можно найти на официальном сайте и группе.