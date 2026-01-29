УкраїнськаУКР
Беременность в 14, путаница с именем и 34 года в статусе невесты: малоизвестные факты об Опре Уинфри, которой исполнилось 72

Анастасия Какун
Люди
4 минуты
39
Сегодня, 29 января, легендарная американская ведущая Опра Уинфри празднует свой 72-й день рождения. Она смогла построить впечатляющую карьеру на телевидении, прежде всего благодаря проекту "Шоу Опры Уинфри", более того, стала первой темнокожей женщиной-миллиардером. А вот в 2009-м знаменитость получила "статус" самого влиятельного человека шоу-бизнеса по версии журнала Forbes.

Однако, мало кто знает, что раннюю жизнь ведущей очень трудно назвать легкой. В детстве Опра Уинфри подвергалась физическому и сексуальному насилию со стороны родственников, а в 14 лет даже задумывалась о самоубийстве, поскольку забеременела. Малоизвестные факты о знаменитости читайте в материале OBOZ.UA.

Росла в чрезвычайной бедности

Опра Уинфри родилась 29 января 1954 года в небольшом городе Косцюшко, США, в семье горничной Верниты Ли и шахтера Вернона Уинфри, которые не были женаты. Когда будущая ведущая была совсем маленькой, мама отдала ее на воспитание к бабушке, чтобы найти хотя бы какую-то работу. В результате Опра Уинфри росла в сельской глуши, играя куклами из кукурузных початков и нося мешки из-под картошки вместо комбинезонов.

Когда знаменитости исполнилось 6 лет, мама все же забрала ее к себе. Однако такие изменения не сделали жизнь Уинфри лучше: "Я вдруг оказалась в месте, которое было для меня совершенно чужим. Я никого не знала, даже своей матери. Я помню, как в первую ночь, когда вошла в ее дом, услышала, что не смогу спать с матерью, да и вообще в доме. Перед входом в сам дом была небольшая прихожая. Меня положили спать туда".

Путаница с именем

Стоит отметить, что при рождении родители назвали телеведущую Орфа, в честь персонажа из еврейской Библии. Однако, людям было очень трудно правильно произносить ее имя, поэтому его изменили на Опра.

Насилие со стороны родных

Знаменитость часто становилась жертвой физического насилия, когда жила с бабушкой. Как вспоминала Опра Уинфри, однажды она разлила немного воды из ведра, ведь играла по дороге домой, из-за чего была сильно избита: "Когда я собиралась в церковь, одна из ран на спине раскрылась и запятнала платье кровью".

Однако на этом ужасы в жизни Опры Уинфри не заканчивались. В 9 лет знаменитость впервые изнасиловал один из членов семьи, а этот кошмар продолжался до момента, пока ей не исполнилось 14. По словам ведущей, она подвергалась сексуальному насилию со стороны двоюродного брата, дяди и друга семьи.

Забеременела в 14 лет

Пережив не одно изнасилование Опра Уинфри начала бунтовать и вести активную сексуальную жизнь в очень раннем возрасте. Как следствие, в 14 лет она забеременела. Тогда знаменитость очень боялась рассказывать эту новость отцу, поэтому даже задумывалась покончить с собой. К счастью, она не сделала роковой шаг. Тогда Опра Уинфри все же родила мальчика, который умер вскоре после появления на свет.

Потеря ребенка стала переломным моментом в жизни ведущей, ведь она решила вернуться к учебе и более серьезно относиться к своему будущему. Опра Уинфри начала посещать курсы ораторского искусства, а после завершения колледжа стала первой темнокожей женщиной-ведущей новостей в Нэшвилле. Со временем знаменитость поняла, что направление телевизионной журналистики ей не нравится, и нашла себя в сфере ток-шоу.

Потеряла родных

Несмотря на сложные условия жизни, Опра Уинфри была не единственным ребенком в семье, ведь имела брата Джеффри и сестру Патрисию. К сожалению, их уже нет в живых. Джеффри умер в 29 лет из-за СПИДа, а сердце Патрисии остановилось в 43 года из-за передозировки наркотиками.

В 2018-м ведущая пережила еще одну трагедию – умерла ее мама Вернита Ли. А вот в 2022 году Опра Уинфри потеряла отца.

34 года в статусе невесты

Знаменитой телеведущей удалось найти любовь своей жизни. В 1986 году она начала строить отношения со Стедманом Грэмом. В 1992-м мужчина даже сделал Опре Уинфри предложение руки и сердца, но официально брак они так и не заключили. Ведущая считает, что традиционный брак не соответствует их образу жизни, а Грэм полностью уважает позицию любимой.

Борьба с лишним весом

Как делилась Опра Уинфри, большую часть своей жизни она посвятила похудению. Из-за стресса ведущая часто переедала, после чего морила себя различными диетами.

"Я всегда была уверена в своей сфере деятельности, но в то же время была разочарована своим избыточным весом. Стеснялась ли я этого? Да. Была ли я разочарована в себе за то, что продолжала терпеть неудачи? Да, каждый раз. Я чувствовала, что это моя вина", – отмечала знаменитость.

В 2023 году Опра Уинфри даже решила начать принимать препарат GLP-1, который регулирует уровень сахара, замедляет пищеварение, снижает аппетит и, соответственно, помогает сбросить вес. С того момента ведущей удалось впечатляюще похудеть, а на протяжении всего непростого пути к "телу мечты" рядом с ней был любимый мужчина.

"Он всегда меня поддерживал. Когда он меня встретил, я весила 200 фунтов (более 90 кг). Однако это никогда не имело для него никакого значения", – говорила знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему почему Мэрилин Монро не родила детей, что за психическая болезнь была у ее мамы и какой опасной работой обольстительная блондинка зарабатывала на жизнь.

