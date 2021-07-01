Беременная Осадчая похвасталась розовым платьем за 15 тысяч грн. Фото

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала модный наряд. Знаменитость позировала в длинном ярком платье от бренда Dresstoimpress стоимостью 9047 гривен (без скидки 15 079 гривен).

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали ее комплиментами.

Осадчая для выхода на публику выбрала макси-платье розового цвета на тонких бретелях с многоярусной юбкой. Также ведущая собрала волосы в аккуратный пучок, а под низ наряда надела белую майку.

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Пользователям сети очень понравился лук Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Какая вы красивая и яркая", "Беременность вам к лицу", "Какое красивое платье", "Вау!" – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. Знаменитость позировала на камеру в полосатом наряде.