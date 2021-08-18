Беременная Осадчая и Горбунов появились на публике в стильных луках. Фото

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз беременна, и ее супруг, шоумен Юрий Горбунов побывали на предпремьерном показе мультфильма "Гулливер возвращается". Несмотря на то, что телеведущая находится на последних неделях беременности, она продолжает работать и появляться на светских мероприятиях.

Соответствующее фото опубликовал на личной страничке в Instagram Юрий Горбунов. Для похода в кино Осадчая надела нежное, легкое платье с цветочным принтом, а шоумен – черную рубашку и белые штаны.

"Ура! Кино!" – лаконично подписал фотографию ведущий.

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Поклонники сразу же ринулись писать приятные комментарии звездной паре.

"Вы нереально красивые", "Крутая пара", "Юра красивый и Катя красавица", "Вы супер пара, желаю счастья", – пишут люди.

Немного позже Осадчая опубликовала фото в Instagram, на котором позирует в белом легком платье на тоненьких бретелях. Изюминкой образа стал обруч в ее волосах в тон к наряду. Из аксессуаров беременная ведущая выбрала подвеску на шею.

"Наверное, в этом году последние недели лета самые волнительные", – написала Екатерина.

К слову, супруги недавно вернулась с отдыха в Турции. Екатерина и Юрий вместе провели летний отпуск возле моря за рубежом, набираясь сил и энергии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Горбунов преподнес сюрприз беременной жене Кате Осадчей и самостоятельно устроил вечеринку baby shower перед рождением ребенка.