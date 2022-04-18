Беременная Бритни Спирс снялась в бикини на пляже. Видео

Американская певица Бритни Спирс, объявившая о своей третьей беременности, поделилась с фанатами видео, на котором она нежится на солнце на пляже в Мексике. Звезда была там на отдыхе накануне со своим любимым 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Кроме этого певица рассказала о своих переживаниях по поводу рождения третьего ребенка в Америке, месте, которое "держало на попечении в течение 13 лет". Об этом Спирс написала в своем Instagram (чтобы посмотреть видео, сделайте страницу до конца).

Видео дня

В то же время, исполнительница уверена в своем любимом и его поддержке. Спирс наслаждается временем, проводимым вместе с Асгари.

"Ретро ролики, на которых я и мой маленький плод играем в воде в Мексике", – подписала игривое видео певица.

Как известно, исполнительница уже воспитывает двух сыновей – 16-летнего Шона и 15-летнего Джеймса от предыдущего брака.

Напомним, несколько раньше Бритни Спирс заявила о своей третьей беременности. 40-летняя звезда скоро родит от своего возлюбленного, который пообещал ответственно относиться к воспитанию будущего малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения влюбленных начались в 2016 году, когда Спирс была на попечении своего отца. Больше о женихе певице можно прочитать здесь.