''Берем без проб и кастингов'': Григорий Решетник предположил, кто может стать следующим ''холостяком''

13 января состоялся финальный эпизод шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Бизнесмен определился – он хочет строить серьезные отношения с 26-летней Екатериной Лозовицкой. Это означает, что не за горами следующий, 13 сезон всеми любимого проекта. Наверняка, после победы Украины авторы реалити захотят порадовать аудиторию новой любовной историей. Кто станет самым желанным мужчиной пока неизвестно, но у Григория Решетника уже появилась идея.

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В числе кандидатов телеведущий видит самого дорогого футболиста Украины Михаила Мудрика. Об этом он написал под постом спортсмена в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полузащитник "Челси" и сборной Украины разместил у себя в личном блоге новую фотографию. На ней Мудрик изображен в форме лондонского клуба. Под публикацией он поделился мыслями: "Не могу дождаться начала. Приходите делать Лондон синим".

Пост сразу принялись комментировать пользователи сети. Григорий Решетник также оставил серию смайликов под снимками футболиста. На эмодзи ведущего ответил один из фанатов Миши, намекнув, что он является достойным претендентом на роль следующего "холостяка". Григорий отреагировал: "Берем сразу без проб и кастингов".

Михаил Мудрик родился 5 января 2001 года в Харьковской области. В 2018 году парень дебютировал в основном составе "Шахтера" в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Олимпика". В январе 2023 года лондонский клуб "Челси" подписал с Мудриком контракт, который обошелся в 70 млн евро, а также 30 млн евро в виде бонусов. Этот переход стал самым дорогим среди украинских футболистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алекс Топольский публично поскандалил с финалисткой "Холостяка" Александрой Мудрой. Девушка заявила, после шоу бизнесмен пытался возобновить с ней общение, а сейчас хочет задеть ее чувства, чтобы привлечь внимание новых подписчиков. Подробности конфликта узнайте в нашем материале.

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