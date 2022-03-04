Белорусская певица — брату-военному: если ступите на украинскую землю, это будет клеймо на всю жизнь!

Известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук публично обратилась к своему двоюродному брату, который служит в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Бресте (город в Беларуси). Она заявила, что если он и его сослуживцы ступят на территорию Украину, то "это будет позор и клеймо на всю жизнь".

Соответствующее видеообращение Маргарита Левчук опубликовала на личной странице в Instagram. "Только что прочитала в новостях, что отдельно штурмовая бригада ВДВ в Бресте получила приказ о наступлении в Украину. В этой бригаде давно уже служит и работает мой двоюродный брат и это обращение ему", – сказала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Артистка вспомнила, как в детстве ее брат, которого зовут Владимир, игрался в солдатики, а после вспомнила, как он принял решение идти защищать родину.

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"Ты сейчас должен понять, что если ты наступишь со своими ребятами на украинскую землю и начнешь, как и русские солдаты, громить Украину и убивать мирных жителей, то будет клеймо и позор на всю жизнь. Братишка, я сейчас хочу гордиться тобой. Пожалуйста, если ты там – не делай этого. Слава Украине", – сказала Маргарита Левчук.