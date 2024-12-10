Бейонсе с мужем и 12-летней дочерью вышли на красную дорожку после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

Американская певица и актриса Бейонсе вышла на красную дорожку вместе со своей 12-летней дочерью Блю Айви Картер и мужем Jay-Z. Они посетили торжественное мероприятие по случаю премьеры фильма "Муфаса: Король Лев", где артистка с наследницей озвучили главных персонажей, однако все внимание к звездной семье было приковано, поскольку недавно рэпера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

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Похоже, знаменитости решили не акцентировать внимание на громком скандале и не избегать появления на публичных мероприятиях, пишет TMZ. Селебрити уверенно позировали перед камерами, демонстрируя поразительные образы.

Бейонсе предстала перед публикой в приталенном мерцающем платье с глубоким декольте и разрезом на юбке, который обнажил ее ногу. Певица дополнила лук черными туфлями на каблуке, а из аксессуаров выбрала объемные серьги и кольцо с драгоценными камнями. Она подчеркнула черты лица с помощью нюдового макияжа и предпочла распущенные волосы.

На красной дорожке Блю Айви Картер появилась в поразительном золотистом платье, акцентным элементом которого стала длинная пышная юбка. Девушка добавила несколько интересных деталей с помощью элегантных украшений. Со своей стороны Jay-Z оделся в сдержанный костюм трендового цвета, скомбинированный с белой рубашкой и черным галстуком.

Это событие стало очень важным для звездной семьи, а особенно их дочери. Блю Айви дебютировала в полнометражном кино, озвучив персонажа Киараув ленте "Муфаса: Король Лев". Бейонсе же подарила свой голос Нале. Выход всех членов семьи на красную дорожку стал неожиданным событием, потому что произошел на фоне громкого скандала.

Напомним, рэппера Jay-Z обвинить в изнасиловании 13-летней девочки, которое он совершил вместе со скандальным организатором "белых вечеринок" Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P. Diddy. В федеральный суд США подали обновленный иск, где потерпевшая, имя которой не было раскрыто, утверждала: преступление произошло после церемонии MTV Music Awards в 2000-м в Нью-Йорке. Тогда ее "накачали" наркотиками и принудили к интиму.

Муж Бейонсе абсолютно не соглашается с выдвинутыми обвинениями, более того, называет их "идиотскими". Артист решил оправдаться, отметив: "Вы совершили ужасную ошибку в суждении, считая, что все "знаменитости" одинаковы. Я не из вашего мира. Мы не играем в такие игры. У нас очень строгий кодекс и честь. Мы защищаем детей".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Деми Мур вышла на красную дорожку с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса, не похожими друг на друга.

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