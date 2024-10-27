Бейонсе поддержала Камалу Харрис в президентской гонке: пора Америке спеть новую песню

Поп-звезда Бейонсе поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США и стала одной из немногих американских знаменитостей, кто это сделал публично. Певица утвердила, что этот год можно назвать решающим на перемены, ведь на выборах-2024 соревнуются представители партий с кардинально разными взглядами.

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Именно поэтому Бейонсе прибыла на большой предвыборный митинг в своем родном городе Хьюстоне, штат Техас, и выразила свою поддержку Камале Харрис. Ее речью поделился журнал Vogue.

"Мы так счастливы стоять здесь, на этой сцене, как гордые женщины из Техаса, поддерживая и празднуя единственного и неповторимого вице-президента Камалу Харрис. Женщину, которая продвигает то, что сейчас действительно нужно этой стране – единство. Невозможно не ощутить энергию в этом пространстве, позитив, общность, человечность. Мы стоим на пороге невероятных перемен, на пороге истории", – сказала Бейонсе.

Как видим, артистка в своем заявлении намекает на то, что Камале Харрис удастся объединить людей с разными политическими взглядами и поддержкой разных партий: и республиканской, и демократической. Более того, Бейонсе заявила, что произносит на сцене речь не как знаменитость, а "как мать", которая занимается благополучием своей семьи и будущим потомков.

Певица строила свое заявление на теме феминизма, который считают важнейшим направлением политической кампании Камалы Харрис. "Представьте наших бабушек. Представьте, что они чувствуют сейчас. Те, кто дожил до этого исторического дня, даже те, кого физически уже нет с нами. Представьте себе все их жертвы. Жертвы, принесенные ради того, чтобы мы могли видеть силу женщины, которую видим в ее власти. Переосмысливая, что такое лидерство. Вы нужны всем мужчинам и женщинам здесь и по всей стране, мы нуждаемся в вас. Ваш голос имеет силу и значение. Ваш голос – один из самых ценных инструментов, и вы нам нужны. Ваша свобода – это ваше Богом данное право, ваше человеческое право", – агитировала Бейонсе.

Хотя артистка утверждала, что стоит на сцене не как знаменитость, она все же попыталась повлиять на массы своей популярностью и призвала как можно больше людей голосовать на выборах, запланированных на 5 ноября, за Харрис.

"Мы должны проголосовать и вы нам нужны. Пора спеть новую песню. Песню, которая началась 248 лет назад. Старые ноты падения, раздора, отчаяния больше не резонируют. Поколения наших близких перед нами шепчут пророчество, квест, зов, гимн. Наш момент настал, пора для Америки спеть новую песню. Наши голоса поют хор единства, поют песню достоинства и возможностей. Вы готовы присоединить свой голос к новой американской песне? Потому что я готова", – сказала певица.

Кандидатуру Камалы Харрис также поддержали 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель, актеры Сара Джессика Паркер, Керри Вашингтон, Леонардо Ди Каприо и певцы Тейлор Свифт и Брюс Спрингстин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Барак Обама удивил американцев во время выступления на предвыборном митинге Камалы Харрис в Мичигане, исполнив куплет знаменитого хита Эминема как свою речь.

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