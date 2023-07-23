Бедняков, Ротару и другие звезды эмоционально реагируют на вражеский обстрел Одессы и уничтожение Спасо-Преображенского собора

В воскресенье ночью, 23 июля, произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы. Известно о 22 пострадавших, среди которых дети, а также одном погибшем. В результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома и крупнейший православный храм города 1794 года – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Представители украинского шоу-бизнеса эмоционально реагируют на новый террористический акт россиян.

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Так, звезды публикуют жесткие тексты в адрес оккупантов, а также пишут слова поддержки и соболезнования одесситам. OBOZREVATEL собрал в материале реакцию некоторых украинских знаменитостей.

Андрей Бедняков гневно обратился к своим коллегам родом из Одессы, которые сейчас проживают в РФ и молчат о российской агрессии против их родной страны и непосредственно города. И хотя шоумен не стал называть конкретных имен, было не сложно догадаться, что речь о его соведущей из программы "Орел и Решка" – Регине Тодоренко.

"Так называемые "публичные люди" из Одессы, которые живут в России: посмотрите на центр вашего родного города!!! С*ки, продажные крысы. Это ваш город! Ваш! Православный собор... Вы ссыкуны. И живите с этим до конца", – резко написал ведущий.

Не стала молчать украинская певица София Ротару, которая крайне редко высказывается о войне. Она разместила у себя в сторис снимок разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора, оставив смайлик разбитого сердца.

Показала фото изуродованного захватчиками собора певица и модель Даша Астафьева. Она также выразила соболезнования всем, кто пострадал от российского террора.

А вот украинский телеведущий и продюсер Егор Гордеев увидел все разрушения собственными глазами. Он прибыл в Одессу, чтобы зафиксировать зверства и военные преступления оккупантов. Журналист показал свое селфи, сделанное в разрушенном Спасо-Преображенском соборе. "Бог умер", – лаконично и точно подписал он серию кадров оттуда, процитировав знаменитое высказывание Ницше.

"Нет слов", – подписала кадры из Одессы рэп-исполнительница Алена Алена, чем описала состояние многих украинцев от увиденного.

Эмоциональной была и реакция знаменитого музыканта Святослава Вакарчука.

"Российский ракетный террор продолжается. Одесса, любимая наша, сил тебе. Всем, кто пострадал, – самого быстрого выздоровления", – написал фронтмен группы "Океан Ельзи".

Телеведущий Григорий Решетник также посвятил одесситам трогательное обращение: "Сплошной ужас... Сердце разрывается. Одесситы, самые искренние соболезнования – держитесь, прошу. Но подобные кадры, наверное, вдохновляют мировую общественность и украинских коррупционеров, которые живут под девизом "наша хата с краю".

Отреагировала на ракетную атаку по Одессе и певица Юлия Санина. После Евровидения, где артистка была одной из ведущих, у нее сильно выросла англоязычная аудитория. Именно поэтому свой комментарий фронтвумен The Hardkiss оставила на английском языке, чтобы еще больше людей по всему миру узнали правду о российской агрессии.

"Российский ракетный удар сильно повредил самый большой собор Одессы", – информировала фанов исполнительница.

Звезды продолжают публиковать фотографии с места событий, высказывать боль всех украинцев и поддерживать город, куда так любят приезжать на отдых летом.

Напомним, в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов. Оккупанты атаковали регион крылатыми ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Исторический центр Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракту в Одессе нет никакого оправдания. Украина непременно ответит агрессору.

Как писал OBOZREVATEL, одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам

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