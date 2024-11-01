Бедняков эмоционально прокомментировал свой развод и с бранью обратился к хейтерам: ставлю на этом точку

Украинский телеведущий и инфлюэнсер Андрей Бедняков эмоционально прокомментировал расторжение брака со своей экс-женой Анастасией Короткой. Не подбирая слова, он обратился к хейтерам, которые публично начали высказываться об отношениях бывшей пары.

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Своими мыслями украинец поделился на странице в Instagram. Инфлюэнсер отметил, что ему до сих пор сложно смириться с разводом, однако каждому из них необходимо жить дальше.

"Оказывается, очень много людей со стереотипным мышлением. "Не верю", "что за театр", "так невозможно". Возможно! Представляете, можно спокойно разойтись. Можно не поливать друг друга дерьмом. Можно не выносить грязь. Можно не делить детей. Можно не рассказывать о неуплате алиментов. Но, к сожалению, многие привыкли к другому. Надо это ломать. Хочется не травмированного общества", – написал телеведущий.

По словам Андрея Беднякова, разрыв 10-летнего брака дался действительно сложно. Он отдает себе отчет, что болезненные чувства не исчезнут еще очень долго, однако план "страдать и не жить" – невероятно плохая идея.

"Все. Ставлю на этом точку. У меня нет времени на злых людей. Извините, но у меня очень много планов, целей и желаний. Главное желание и цель – заставить страну-террориста отвечать за все, что она натворила", – отметил инфлюэнсер.

Дополнительно Андрей Бедняков с бранью обратился к хейтерам, которые начали активно анализировать его брак с Анастасией Короткой. Ему искренне жаль, что бывшие супруги "проиграли" стереотипу: "отношений на расстоянии не существует".

"Некоторые умники, которые сами себя наградили дипломом "Еб*йший специалист в понимании жизни", уже даже понаписали посты типа "а я же говорил". Да. Мы проиграли. К сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать. Но это уже эгоистично. А эгоизм – это х*йня в отношениях!" – высказался ведущий.

Он пожелал всем подписчикам, которые столкнулись с проблемами в браке, делать все возможное, чтобы оставаться счастливыми вместе.

Напомним, что 25 октября телеведущий Андрей Бедняков объявил о разводе с Анастасией Короткой после 16 лет отношений, 10 из которых – в браке. Он посвятил бывшей жене щемящий пост, где поблагодарил за прекрасную жизнь вместе и вспомнил самые счастливые моменты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анастасия Короткая впервые прокомментировала развод с Андреем Бедняковым.

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