Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре

Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Помимо певицы на эту должность также назначен американский продюсер Брюс Коэн.

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Об этом сообщает издание The New York Times. Комитет по культуре и искусству был создан в 1982 году. Он дает президенту США и главам американских ведомств рекомендации по вопросам политики в сфере культуры.

Отмечается, что Леди Гага продала более 170 миллионов пластинок и выиграла 13 премий "Грэмми", что сделало ее одной из самых успешных исполнительниц в истории.

Восстановление комиссии происходит в то время, когда многие считают, что гуманитарные науки находятся в опасности из-за резкого сокращения набора в высшие учебные заведения и финансовой поддержки научных исследований.

Комитет по культуре и искусству, который отныне будет представлять известная актриса, был создан в 1982 году. Он дает президенту США и руководителям американских ведомств рекомендации по вопросам политики в сфере культуры.

Напомним, что Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе вспомнила об Украине и нападении РФ на независимое государство. После нескольких слов о собственной помощи пострадавшим звезда заявила, что россиянам стоило бы арестовать ее во время концерта в России, однако они "как были тупыми, так и остались".

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь 2024 года запланирована премьера второй части психологического триллера "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. В продолжении истории появится возлюбленная главного персонажа, сумасшедшая суперзлодейка Харли Квинн, а главным сюрпризом для фанов стало то, что ее воплотит на экранах эпатажная певица и актриса Леди Гага. В сети уже появилось первые фото звезды в образе королевы преступного мира Готэма.

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