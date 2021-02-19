Бабкин станцевал на дороге в Вене и порвал штаны. Фото и видео

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевания глаз, решил станцевать на пустой дороге в Вене, чтобы преодолеть свой страх.

В результате знаменитость порвал штаны. Соответствующими кадрами он поделился на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в ночь перед операцией в Вене Бабкин решил осуществить свою давнюю мечту, преодолев страх, и станцевал на пустой дороге.

В результате этого музыкант порвал штаны и показал это подписчикам в сети. Отметим, что сам звезда посмеялся с ситуации.

"Место, через которое выбежал страх, вы увидите на картинке", – пошутил Бабкин.

Поклонники также посмеялись с певца и решили пошутить по этому поводу. Кроме того, они пожелали Бабкину скорейшего выздоровления.

"Браво! Не болей, дядь Сереж", "Кайф!", "Это свобода", "Мне нравится ваш настрой на жизненные проблемы, не штаны порвались, а страх сбежал", – пишут люди в комментариях.

Напомним, 5 февраля Бабкину сделали первую операцию на одном глазу. Тогда его супруга сказала, что им с Сергеем придется вернуться домой и только через три недели они поедут обратно в Вену, для операции на другом глазу.

По словам самого Бабкина, он начал плохо видеть и даже не мог прочитать что-то в телефоне. Из-за коронавируса и карантина звезда не мог попасть в больницу и пройти обследование. Это все тянулось с начала июля до 9 января.

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