Бабкин рассказал о второй сложной операции и назвал сумму лечения

Украинскому музыканту Сергею Бабкину, у которого диагностировали редкое заболевания глаз, сделали вторую сложную операцию на глазу в Вене. Знаменитость рассказал, как прошла процедура и рассекретил полную сумму, в которому ему обошлось лечение.

На странице в Instagram Бабкин опубликовал снимок в аэропорту и показал себя после хирургического вмешательства. Знаменитость в посте заявил, что все две операции на глазу прошли успешно – все воспаленные очаги зашиты, однако через 2 месяца артисту вновь нужно вернуться в Вену.

"Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна", – прокомментировал свое состояние музыкант.

Помимо этого артист обнародовал информацию, во сколько обошлось ему лечение двух глаз в Вене.

"На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции - стоили нам 15 000 евро", – заявил знаменитость.

Напомним, ранее жена Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии мужа, у которого диагностировали редкую болезнь глаз. Женщина призналась, что зрение у артиста ухудшается чуть ли не каждый день и его нужно срочно "спасать".

Украинский музыкант Сергей Бабкин, которому сделали операцию на одном глазу, появился без защитных очков на репетиции юмористического шоу "Лига смеха". Сергей вышел на сцену в спортивном образе и сыграл на гитаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабкин рассказал о начале своей серьезной болезни. Как утверждал артист, 11 лет назад он сильно ушиб глаз во время репетиции.