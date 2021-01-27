Бабкин – о редкой патологии глаз: время идет на часы

Украинский певец, музыкант Сергей Бабкин, у которого недавно диагностировали редкое заболевание глаз, рассказал, как у него проявилась болезнь, и когда ему поставили диагноз.

По его словам, он начал плохо видеть и даже не мог прочитать что-то в телефоне. В результате мужчина решил провериться. Об этом знаменитость сообщил в интервью для издания "КП в Украине".

Как стало известно, из-за коронавируса и карантина Бабкин не мог попасть в больницу и пройти обследование. Это все тянулось с начала июля до 9 января.

Так, 8 января музыкант позвонил своему доктору, и тот направил его к офтальмологу высшей категории.

"Я прошел полное трехдневное обследование, меня посмотрели на всевозможных аппаратах. А после Борис Николаевич привел меня в свой кабинет и говорит: "Сергей Николаевич…" Он, кстати, совершенно не знал, что я артист, музыкант", – отметил Бабкин.

В результате врач сообщил ему, что ситуация очень критична и хорошо, что болезнь диагностировали сейчас.

"Критичное, сложное, очень редкое заболевание, очень редкая патология. По-научному я слышал от него такие штуки: увеит задней стенки глаза, экссудативное отслоение сетчатки", – рассказал знаменитость.

Певец добавил, что проблема с двумя глазами. По его словам, точной причины заболевания нет, но он уверен, что это никак не связано с коронавирусом и эпизодом на телевидении.

"И непонятно, сколько это длится. Может, началось в июле, а может, длится уже годы. Но сейчас время не в нашу пользу, как сказал врач. Время идет на часы. Нужно действовать крайне быстро", – подытожил Бабкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского певца Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии мужа, у которого ранее диагностировали редкую болезнь глаз.