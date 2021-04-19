Бабкин и участник "Голосу країни-11" посвятили выступление тем, кто ушел из жизни. Видео
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" участник из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский выступил с певцом Сергеем Бабкиным – они исполнили песню под названием "Ще осінь зовсім молода".
Свое выступление они посвятили тем, кто ушел из жизни. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Напомним, что Лазановского в прошлом эфире вернули в проект после "нокаутов". После выступления в полуфинале шоу одна из звездных тренеров Тина Кароль отметила, что исполнение ей очень понравилось.
Дорофеева заявила, что это самый трогательный номер тринадцатого эфира. По словам певицы, Лазановский "стал настоящим мужчиной в проекте, и он является реальным претендентом на победу". В результате парень прошел в суперфинал.
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 11 апреля, в двенадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница из команды Олега Винника Галина Курышко, которая исполнила легендарный хит Нины Матвиенко – "Квітка-душа".
Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участница из команды Тины Кароль, певица Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade".