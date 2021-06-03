Автор сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Школа" получила престижную награду. Фото

Украинский режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит победила в номинации "Открытие года" на V Кинопремии "Золота дзиґа". Она является автором таких популярных сериалов как "Спіймати Кайдаша" и "Школа".

Информация об этом появилась на официальном сайте Украинской киноакадемии. Также уточняется, что победителя этой номинации выбирали с помощью анонимного голосования на закрытом заседании Правления и Наблюдательного Совета (чтобы смотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Среди претендентов на премию "Открытие года" были личности, которым удалось достичь выдающихся результатов в кинематографе за прошлый год.

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"Если учитывать тот факт, что я дебютантка, то любая награда имеет для меня большое значение, это – как большой кредит доверия на следующие работы. Особенно важно получать награды в своей стране, когда нашу работу оценивают лучшие представители киноиндустрии. Я бы хотела эту награду посвятить продюсеру фильма Юрию Минзянову, который верил, что делает открытие и который сделал все, чтобы оно осуществилось", – сказала Ворожбит.

Напомним, что в 2020 году Ворожбит впервые попробовала себя в роли режиссера. Так, фильм "Плохие дороги" (Bad Roads), который был снят под ее непосредственым руководством, получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

На данный момент картина стала лидером по количеству номинаций на V кинопремии "Золота дзиґа".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лента украинского производства от режиссера Катерины Горностай "Стоп-Земля" получила награду за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus. А 9 и 10 июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина в рамках Berlin International Film Festival.