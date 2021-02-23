Астафьева в одном белье похвасталась роскошной фигурой

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в леопардовом белье.

Знаменитость позировала на камеру перед зеркалом. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, Астафьева решила сделать селфи, стоя перед зеркалом и демонстрируя белье леопардового цвета, которое подчеркнуло ее пышные формы. Также звезда собрала свои волосы в растрепанный пучок.

Кроме того, певица поблагодарила дизайнера за то, что для женщин с подобными фигурами выпускают такое белье.

Отметим, что украинская артистка часто делится с подписчиками в сети кадрами, на которых позирует в откровенных нарядах. Ранее Астафьева устроила фотосессию в новых образах. Сначала она позировала в сером брючном костюме в белую полоску, а под пиджаком был короткий топ.

Астафьева снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в прозрачном гольфе-сетке, через который просвечивается ее грудь. Также на ней короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивное украшение на шее.

Также певица похвасталась стройной фигурой в купальнике. Соответствующие фото 34-летняя звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она продемонстрировала купальник черного цвета с белыми рюшами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Даша Астафьева пожаловалась на давление со стороны близких, что она до сих пор не замужем. Кроме того, знаменитость рассказала о судебных перипетиях в жизни своего парня Артема Кима.