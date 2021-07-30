Арнольду Шварценеггеру – 74: актер празднует день рождения со своими ослом и собакой

В пятницу, 30 июля, американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отмечает свое 74-летие. Знаменитость поделился с поклонниками снимком, на котором показал, что проводит этот день в кругу своих четвероногих друзей – собаки и ослика.

Кадр был сделан в доме кинозвезды в Лос-Анджелесе. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке Шварценеггер сидел на свежем воздухе в кожаном кресле, держа в руках планшет. Рядом его окружали домашний ослик Лулу и собака Датч, а на столе возле актера лежала сигара.

Знаменитость был одет в серую футболку и шорты, а также он сидел в очках для зрения.

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Коротко о знаменитости:

Арнольд Шварценеггер – американский культурист, предприниматель, киноактер, продюсер и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии. Обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия". Организатор конкурса "Арнольд Классик".

В кинематографе наиболее известен по роли Терминатора Т-800 в серии "Терминатор" (1984-2019). Также за свою актерскую карьеру исполнил главные роли во множестве других фильмов, таких как "Геркулес в Нью-Йорке" (1970), "Оставайся голодным" (1976), "Конан-варвар" (1982) и других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса. Знаменитость подъехал на машине к медицинскому пункту и получил укол, не выходя из салона.