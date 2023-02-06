Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку на своем внедорожнике: полиция считает, что актер не виновен

Всемирно известный американский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. На своем внедорожнике он сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе.

Видео дня

Источники из правоохранительных органов и свидетели аварии сообщили журналистам TMZ, что кинозвезда двигался на своем автомобиле на довольно медленной скорости, когда женщина на велосипеде внезапно свернула на его полосу. Шварценеггер не успел среагировать и вовремя затормозить.

После столкновения на место прибыли медики и полиция. Пострадавшую госпитализировали в больницу с незначительными травмами. Сообщается, что ей оказали необходимую помощь и она чувствует себя хорошо.

Актер тем временем забрал двухколесный транспорт женщины и отвез его в ремонт.

Полиция убеждена, что звезда "Терминатора" не виновен в случившемся, поскольку он бы в любом случае не успел затормозить и избежать столкновения. Впрочем, расследование продолжается – правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в гостях у Шварценеггера побывала украинская группа Kalush Orchestra во время своего тура Америкой. Актер отметил, что музыканты из Украины его вдохновляют. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!