Аню Тейлор-Джой обвинили в пропаганде анорексии: почему фото полуобнаженной актрисы в корсете возмутило сеть

Британская актриса Аня Тейлор-Джой была обвинена в "нормализации голодовки" и пропаганде расстройства пищевого поведения. 25 февраля после премьеры второй части "Дюны" 27-летняя звезда опубликовала снимок, показав, как она готовилась к выходу на красную дорожку.

На черно-белом фото в Instagram Тейлор-Джой позирует топлесс в узком корсете, что делает ее талию максимально узкой. Поклонники актрисы были шокированы, пишет Daily Mail.

Фанаты звезды выразили свое негодование в комментариях:

"Можно не нормализовать голодовку?"

"Понимаете ли вы, сколь корсеты вредны для женского здоровья и их не следует рекламировать?"

"Ваши ребра в порядке? Вы можете дышать?"

"Ожидал от вас лучшего, если честно. Анорексия – это не шик".

Были и те, кто встал на защиту актрисы:

"Если ей это нравится, а вам нет, то это прекрасно. Вы имеете право не носить его, равно как она имеет право носить все, что ей нравится. Нам не нужно драматизировать по этому поводу..."

"Ее тело идеально, она всегда была стройнее, и на первом фото это только корсет, который она надела во время мероприятия".

В последнее время популярность корсетов резко возросла после того, как знаменитости увлеклись видом узкой талии. Но врачи и историки предостерегают от этой тенденции, отмечая, что ношение корсета может сказаться на многих аспектах тела.

Британская журналистка Танит Кэри рассказала о своей реакции от увиденного. Корсет викторианской эпохи был затянут очень туго, а демонстрация такого вида на общее обозрение фетишизирует нездорово суженную талию, пишет автор. Стоит отметить, что Instagra -страница Тейлор-Джой насчитывает более 10 миллионов подписчиков, а фото за один день набрало более миллиона лайков и почти 4 тысяч комментариев.

"Женское тело – это биологическая реальность. Не модный шаблон. Как поняли викторианцы, сжатие с помощью подобных корсетов обходится дорого. Врачи того времени обвиняли корсеты в развитии анемии, образовании тромбов, обмороков, бесплодия, выкидышей и проблем с пищеварением", – отметила Кэри.

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