Анна Богдан откровенно рассказала о возможной свадьбе с 'Холостяком'

Победительницу романтического шоу "Холостяк-11" Анну Богдан и ее возлюбленного, главного героя реалити Михаила Заливако часто спрашивают о свадьбе. Девушка решила ответить на популярный вопрос поклонников и призналась, что пока возлюбленные не спешат заключать брак.

Так, в Instagram Анна заявила, что сейчас их отношения находятся в конфетно-букетном периоде и хочет вдоволь насладиться этим моментом. Кроме того, она отметила, что "всему свое время".

"Пока я отвечу так – всему свое время. Отношения... да и в принципе жизнь, имеют свои определенные этапы. И нам хочется ими сполна насладиться. Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период. С цветами, свиданиями и огромной кучей романтических моментов", – рассказывала в фотоблоге Анна.

Видео дня

Несмотря на то, что пока влюбленная пара не планирует свадьбу, Богдан и Заливако мечтают о будущих детях.

"Разговариваем и шутим, какими они будут... Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки. Но пока это все, что могу рассказать. И не из-за того, что не хочу. А просто чувствую, что так нужно", – сообщила поклонникам девушка.

Напомним:

Не так давно OBOZREVATEL писал о том, что Анна Богдан поделилась подробностями об их жизни с Заливако и рассказала, как важно не давать бытовым проблемам "съесть" отношения. По ее словам, они стараются часто проводить больше времени и пытаются заряжаться новыми совместными эмоциями.