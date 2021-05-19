Ани Лорак заинтриговала 'свадебным' фото с неизвестным мужчиной

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками неожиданным снимком, на котором появилась в белом свадебном наряде и с кольцом на пальце. Кроме того, рядом с артисткой позировал неизвестный мужчина.

Фанаты в недоумении, так как одни предполагают, что это кадр из нового клипа знаменитости, а другие думают, что Лорак действительно вышла замуж. Соответствующее фото исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, певица позировала в длинном платье белого цвета, которое подчеркнуло стройные ноги знаменитости. Отметим, что на безымянном пальце Лорак виднеется кольцо с камнем. Рядом с артисткой спиной к камере стоял мужчина в белой рубашке и бежевых брюках.

"Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты", – коротко подписала кадр звезда.

Пользователи сети остались в восторге от нового фото Лорак и написали множество комментариев под ее публикацией.

"О боже мой, дождались!", "Вау! Чего нам ожидать?", "Счастья вам", – подчеркнули люди.

Напомним, в 2011 году Ани Лорак родила дочь Софию от супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ани Лорак заявила, что пока она строила карьеру в Москве, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу не просто изменял ей в Киеве, но и открыто появлялся с другими девушками на людях.