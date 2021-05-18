Ани Лорак впервые публично прокомментировала скандал с домогательствами со стороны Меладзе

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим, заявила, что она "с любовью и уважением" относится к продюсеру. Так, артистка попросила поклонников оставить эту тему в покое.

По словам знаменитости, сейчас люди живут в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Соответствующий пост звезда опубликовала на странице в Instagram.

Лорак отметила, что недавно из одного ее интервью "были сделаны неправильные выводы", после чего "началась необоснованная публичная травля человека", к которому она хорошо относится.

"Я с уважением и любовью отношусь к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит", – сказала певица.

Напомним, ранее украинская исполнительница Оля Полякова записала видео-поддержку в адрес певицы Ани Лорак, которая ранее заявила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Так, Полякова призналась, что столкнулась с аналогичной ситуацией.

Кроме того, украинская исполнительница Анастасия Приходько прокомментировала скандал о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Приходько опровергла эту информацию, сказав, что "ей такие предложения не поступали".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак оправдалась за слова о домогательствах со стороны Меладзе. Так, она сказала, что поклонники и журналисты неправильно все поняли.