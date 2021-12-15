Ани Лорак в платье с разрезом до талии и декольте до пупка разозлила фанатов

Известная певица из Украины Ани Лорак, которая сейчас проживает и строит карьеру в РФ, разозлила поклонников новым сценическим образом. Вокалистка появилась на съемках новогоднего концерта в Crocus City Hall (Москва) в откровенном платье с большим разрезом и глубоким декольте. Из-за нижнего белья в цвет кожи фанаты посчитали артистку голой.

Фотографиями с мероприятия Каролина (настоящее имя певицы) поделилась на личной страничке в Instagram. "Еще чуть-чуть и можно будет на стриптиз", – писали под постом подписчики.

На сцене Лорак запечатлели в дуэте с коллегой, рэпером Мотом. У музыкантов есть совместный трек "Сопрано". Осевидно, на новогоднем концерте они исполнили именно его.

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43-летняя артистка позировала перед камерами папарацци в черном платье с длинными широкими рукавами и эффектными подплечниками в стиле 90-х. Левая нога певицы оголена за счет большого разреза. Он доходит практически до груди. Что касается этой части тела, то ее тоже отчетливо видно благодаря глубокому декольте.

Звезда дополнила образ босоножками на высокой шпильке и массивными украшениями: кольцо и золотой браслет.

Споры вызвало полупрозрачное нижнее белье Лорак. Чтобы разрез выглядел как полагается, певица надела трусики в цвет кожи. Это создало "голый" эффект, который так сильно возмутил фанатов.

"Можно было уже и голой", "Это и платьем не назовешь", "Пи***дец разрез, голой попробуй выйти в следующий раз", "Ань, у тебя платье порвалось?", "Зачем так раздеваться?", "Больше привлечь нечем?", "У вас красивая фигура и внешность, но так оголяться недопустимо", "Зачем эта пошлятина, когда есть столько шикарных, а главное приличных платьев?", "Давайте скинем Анечке на трусики", – язвительно комментировали подписчики фотографии Лорак.

Нашлись и те, кто оценил образ знаменитости, отметив ее подтянутую фигуру и стройные ноги. Однако под постом вокалистки разгорелась настоящая полемика: одни пишут, что Каролина "забыла надеть трусы", другие им отвечают, что белье на певице есть – прозрачное, специально для такого наряда.

Коротко о звезде:

Ани Лорак (Каролина Куек) – 43-летняя украинская певица, которая проживает и выступает в РФ, родом из Черновицкой области.

Самые известные песни: "Розкажи", "Три звичних слова", "С первого взгляда", "Мрій про мене", "Мої бажання", "Медленно", "Сумасшедшая" и т.д.

Обладает премиями "Золотой граммофон", "Певица года", "Песня года", "Золотая шарманка" и другие.

Была в отношениях с продюсером Юрием Фалесой, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу и саунд-продюсером Егором Глебом. Есть дочь София.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак поделилась с поклонниками фото с выступления на дискотеке "Танцы! Елка! Муз-ТВ!", которую телеканал планирует показать россиянам в новогоднюю ночь. Фанатов смутил выбор образа знаменитости. Они раскритиковали артистку за чрезмерную нескромность и отметили, что костюм подчеркнул ее лишние кг.