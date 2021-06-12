Ани Лорак удалось спасти свой бизнес после секс-скандала с Меладзе

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим, чуть не лишилась своего бизнеса. После скандального высказывания ее компания оказалась под угрозой – налоговая служба России инициировала ликвидацию бизнеса певицы "Ани Лорак Продакшн".

Однако спустя некоторое время стало известно, что все таки этот инцидент никак не был связан со скандальным интервью артистки. По словам юристов, дело в том, что по юридическому адресу, где должна была находиться компания Лорак, ее не оказалось, говориться в "Комсомольской Правде".

"В базе юрлиц ставится отметка о том, что сведения недействительны. С этого момента у ООО есть некоторое время, чтобы изменить ситуацию, связавшись с проверяющими. Если же этого не происходит, налоговая начинает процедуру ликвидации организации, которая длится несколько месяцев", – разъяснил юрист.

Видео дня

Напомним, ранее украинская исполнительница Оля Полякова записала видео-поддержку в адрес певицы Ани Лорак, которая ранее заявила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Так, Полякова призналась, что столкнулась с аналогичной ситуацией.

Кроме того, украинская исполнительница Анастасия Приходько прокомментировала скандал о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Приходько опровергла эту информацию, сказав, что "ей такие предложения не поступали".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак оправдалась за слова о домогательствах со стороны Меладзе. Так, она сказала, что поклонники и журналисты неправильно все поняли.