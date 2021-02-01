Ани Лорак позировала в неоновом свете. Видео

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя в молодежном образе.

Соответствующий ролик с добавлением неонового эффекта 42-летняя знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем она позировала в спортивном оверсайз костюме. Свой образ Лорак дополнила шапкой, солнцезащитными очками и сумкой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на видео можно увидеть, как Лорак встречается с неизвестной девушкой в торговом центре. К слову, певица находилась в помещения без защитной маски.

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – десятилетнюю Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои стройные длинные ноги.