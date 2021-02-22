Ани Лорак показала поклонникам фото в кружевном наряде, укутавшись в плед

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в пикантном образе.

Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед. Соответствующее фото Лорак опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, певица позировала на камеру, сидя на стуле в комнате, укутавшись в плед. Под ним у артистки виднеется кружевной наряд нежно-розового цвета.

"В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты. Это очень важная часть жизни – нарисовать свое пространство, ведь все мы – художники", – подписала кадр Лорак.

Отметим, что поклонники звезды остались в восторге от нового фото. Они засыпали певицу приятными комментариями.

"Какая красавица", "Красивая, нежная, милая, как всегда", "Какая же вы красивая! Такая теплая фотография", "Вы такая нежная и красивая", – пишут люди в сети.

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Напомним, ранее Ани Лорак поделилась снимками, на которых показала свою подтянутую фигуру. Также знаменитость рассказала, что нужно делать для поддержания тела в хорошей форме.

Также Лорак позировала перед зеркалом в гардеробной в черной свободной рубашке, оголив стройные ноги. Свой образ она дополнила небрежным пучком и легким макияжем.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.