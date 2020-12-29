Ани Лорак показала архивное фото с братьями

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками милым снимком из детства. На нем она изображена вместе со своими старшими братьями.

Соответствующий снимок знаменитость разместила на своей странице в Instagram. Подписчики Лорак засыпали ее комплиментами (фото можно посмотреть ниже).

"Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!", – подписала кадр артистка.

Поклонники остались в восторге от архивного фото певицы. Они засыпали звезду комментариями и отметили, что семейные снимки с детства – самые лучшие.

"Какая хорошенькая! Детские фото самые прекрасные", "Так похожи друг на друга", "О боже, какие милые", "Это прекрасно, когда ты знаешь, что рядом есть старший брат! Очень классное фото!", "Эти глаза, где угодно узнать можно", "Какие вы милые!" – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню "Страдаем и любим", и нарвалась на критику в сети.