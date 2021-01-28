Ани Лорак обнажила длинные ноги в белом халате. Фото

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои стройные длинные ноги.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали ее комплиментами.

"Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать все произошедшее за день", – подписала кадры артистка.

Так, на фото Лорак предстала в длинном домашнем халате белого цвета и тапочках, при этом она показала свои ноги. Певица сидела в комфортном кресле за чашкой кофе.

Знаменитость спросила у своих подписчиков, какой из снимков им нравится больше. Поклонники восхитились обоими фото и засыпали ее комментариями.

"Красавица! Хорошего вечера", "Вы – ходячая эстетика. Мотивируете любить себя", "Каролина, вы очень красивая. Любимая дива", "Вы просто необыкновенная! Любимая поп-Diva", – пишут люди.

Напомним, Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак приехала в столицу Украины Киев. Она поделилась с поклонниками соответствующими снимками.