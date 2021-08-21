Ани Лорак анонсировала песню на украинском языке

Популярная певица Ани Лорак, которая не так давно впервые за семь лет выступила в Украине, выпустит песню на украинском языке. На фестивале "Новая волна", который сейчас проходит в Сочи, знаменитость поделилась планами на будущее.

Так, по словам Лорак, этой осенью у нее выйдет полноценный альбом, в который войдет сингл, записанный на украинском языке. Название новой песни артистка не раскрывает.

"Осенью будет полноценный альбом. А также будет песня, особенная для меня лично – она будет на украинском языке, на українській мові рідній. И, я думаю, порадует как моих интернациональных поклонников, потому как в музыке нет национальности, она звучит от сердца", – говорила певица.

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Стоит отметить, что последняя песня "Мальви", записанная Ани Лорак на украинском языке, была выпущенная в 2014 году.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней Shady Lady и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Лобода презентовала клип на украиноязычный сингл под названием Vogue. Певица объяснила, почему пять лет не выпускала песен на родном языке.