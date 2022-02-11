Англичанка преобразила свой душ всего за 7 долларов: простой лайфхак

Англичанка по имени Мэл показала своим подписчикам в социальных сетях лайфхак, как стильно и недорого преобразить свою душевую кабину. По ее словам, в ванной у нее стоят обычные стеклянные перегородки, которые были обделаны железной рамой, но вскоре она сделала эффект Crittall.

Потратив 7 долларов на черную изоленту, Мэл превратила душ в стильное место. Соответствующие кадры она разместила на личной странице в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что эффект Crittall – это стекло в стальной раме, которое мгновенно добавляет роскоши окнам, дверям и душевым перегородкам.

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Мэл уверяет своих фоловеров, если они снимают квартиру, но хотят сделать также, то могут смело творить. Все потому, что этот лайфхак удобен тем, что его легко и быстро можно снять.

По словам англичанки, она использовала всего два небольших рулона черной изоленты. Изначально она хотела, чтобы лента была только по краям, на железной раме, но вскоре приняла решение сделать на стекле сетку.

Этот простой способ займет меньше часа и сэкономит сотни фунтов, прежде чем человек купит новую душевую перегородку в стиле Crittal, уверяет Мэл.

"Это очень просто, очень эффективно и легко снимается. Теперь мой унылый душ преобразился", – подписала Мэл.

В комментариях засыпали женщину комплиментами и словами благодарности.

"Это так умно! Великолепная девушка спасибо!", "О боже, прямо для меня!", "Какая замечательная идея!", "Здорово", "отлично получилось", "Спасибо за совет", – пишут люди.

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