'Ангел' Victoria’s Secret засветилась в шляпе за 7 тыс. грн украинского бренда: его обожает Мадонна. Фото

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является "ангелом" Victoria’s Secret, прогулялась по улице Парижа в аксессуаре от украинского дизайнера Руслана Багинского. Она продемонстрировала стильную шляпу коричневого цвета.

Стоимость аксессуара составляет 6 750 гривен. Соответствующие фото Амбросио опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре супермодель позировала на знаменитой Вандомской площади в Париже. Для выхода в свет она выбрала темно-синие укороченные брюки, пиджак от IPO Paris, белую футболку и сумку от бренда Bottega Veneta.

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Также Амбросио надела коричневую шляпу украинского дизайнера Руслана Багинского, которая стоит 6 750 гривен.

Стоит отметить, что аксессуары Багинского любит носить американская певица Мадонна. Однажды знаменитость показала видео, на котором позировала в нескольких головных уборах бренда Ruslan Baginskiy.

Коротко о знаменитости:

Алессандра Амбросио – бразильская супермодель. Амбросио наиболее известна работой с Victoria's Secret, она стала первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – PINK line.

Бывший "ангел" Victoria’s Secret и лицо таких брендов как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками откровенными снимками, на которых продемонстрировала фигуру в эротичном белье и шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.