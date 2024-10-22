Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с младшим на 9 лет рэпером: провели вместе две ночи

49-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли подогрела слухи о романтических отношениях с 40-летним рэпером Акала. Звезда "Малефисенты" провела две ночи в одной из гостиниц Лондона в компании британского артиста.

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Как сообщает таблоид The Sun, ссылаясь на информацию инсайдеров, пара пыталась не появляться вместе перед публикой. Джоли приехала в заведение примерно в восемь часов вечера, а музыкант присоединился к ней в десять.

"Ночи среды и четверга пара провела вместе в отеле и никуда не выходила. В пятницу Акала покинул помещение на одном из автомобилей Анджелины за несколько часов до премьеры нового фильма актрисы. Они пользуются отдельными машинами и тайными входами, чтобы держать свои отношения в тайне", – отметил источник.

К тому же инсайдеры рассказали Daily Mail, что звезды сблизились из-за общего увлечения историей. Рэппер имеет очень хорошие знания в этой сфере, поэтому голливудской знаменитости интересно общаться с ним.

"Акала много рассказывал Анджелине Джоли об истории темнокожих британцев, поскольку она ищет новые идеи для фильмов. Они регулярно видятся и проводят время вместе. Акалу нравится, насколько она бесстрашна и независима", – сообщил инсайдер.

Артисты познакомились благодаря благотворительной организации, членами которой они являются. Знаменитости работали над несколькими общими проектами, ведь заинтересованы в решении глобальных проблем, среди которых права людей.

Сейчас пара никак не комментирует свои отношения, однако британский исполнитель находится в теплых взаимоотношениях с детьми Анджелины Джоли.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анджелина Джоли пожаловалась на работу в Голливуде и заявила о переезде.

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