Анджелина Джоли оставила Брэду Питту послание на своем теле

Голливудская актриса Анджелина Джоли засветилась с новой татуировкой на итальянском языке – "eppur si muove", что переводится, как "а все-таки она вертится". Предполагается, что это может быть тайным посланием экс-супругу звезды Брэду Питту.

Об этом сообщает издание Page Six. По словам инсайдеров, папарацци сфотографировали Джоли в Нью-Йорке с новым тату на предплечье. Она сделала его после того, как проиграла в суде битву с Брэдом за опеку над детьми (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что цитата "eppur si muove" принадлежит астроному, философу и физику Галилео Галилею. По легенде Галилей произнес эти слова в 1633 году, когда инквизиция заставила его отречься от убеждения, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Она служит утверждением того, что правда однажды восторжествует.

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Коротко о знаменитостях:

Анджелина Джоли – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Брэд Питт – американский киноактер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", "Эмми", БАФТА и других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена в Бруклине, Нью-Йорк, возле дома, где живет ее бывший муж – актер Джонни Ли Миллер. Знаменитость находилась там без охраны.