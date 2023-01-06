Анджелина Джоли, Мила Кунис и другие: пять звезд Голливуда, которые повторили судьбу своих персонажей в кино

Иногда знаменитости так проникаются своей ролью, что в последствии притягивают события, которые когда-то они сыграли в фильме. Герои нашей подборки не понаслышке знают, как это повторить судьбу своего персонажа.

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OBOZREVATEL расскажет об интересных, трагических и счастливых случаях, которые случились с голливудскими звездами.

Анджелина Джоли

10 лет об Анджелине Джоли и Брэде Питте говорили, как о самой крепкой паре Голливуда. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит", и между звездами моментально вспыхнули чувства. В 2015 году состоялась премьера кинокартины "Лазурный берег", где актеры сыграли супругов, чей брак оказался на гране краха. Работа, режиссером которой является Джоли, оказалась пророческой. Ровно через год знаменитости объявили о разводе.

Мила Кунис

Актриса родом из Украины сыграла главную роль в комедии "Секс по дружбе". В фильме она исполнила роль девушки, которая не хочет серьезных отношений и заводит ни к чему не обязывающий роман со своим клиентом. Но спустя некоторое время у Кунис возникают сильные чувства к нему. В жизни Мила повторила судьбу своей героини: она тоже долгое время поддерживала исключительно дружеские отношения с Эштоном Кутчером. Но у вселенной были иные планы на знаменитостей. В 2022 году пара отпраздновала седьмую годовщину свадьбы.

Лиам Нисон

Британский актер Лиам Нисон сыграл вдовца в фильме "Реальная любовь". На момент съемок мужчина был в браке с Наташей Ричардсон, которая родила ему двоих сыновей. Роковое совпадение судьбы Лиама с его персонажем случилось в 2009 году. Супруга звезды каталась на лыжах и упала со склона. Женщина получила серьезную черепно-мозговую травму и умерла 18 марта 2009 года в больнице.

Мишель Докери

Британская актриса и певица, звезда сериала "Аббатство Даунтон" пережила трагедию, как ее персонаж Мэри Кроули. По сюжету, аристократка потеряла любимого мужчину, который разбился в автокатастрофе. В реальной жизни жених звезды долгое время боролся с онкологическим заболеванием, но недуг оказался сильнее. Любимый Мишель Докери скончался, а селебрити впала в затяжную депрессию.

Роберт Дауни-младший

Американский актер и звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший в фильме "Меньше, чем ноль" исполнил роль молодого человека, который начал употреблять наркотики и оказался на самом дне. Аудитория осталась в восторге от киноленты и восхищалась талантом актера, однако для него самого эта роль стала пророческой. Звезда в реальной жизни также имел наркотическую зависимость. Кроме того, у актера начались проблемы с законом, и он получил тюремный срок. Но Роберт смог взять себя в руки и наладить жизнь.

Как писал OBOZREVATEL, Анджелину Джоли заметили на свидании с ирландским актером, который на 20 лет младше ее. Пара вместе посетила лондонский театр и поужинала в кафе вместе с дочерью Джоли и Питта Шайло.

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