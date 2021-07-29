Андрей Джеджула отреагировал на слова супруги, обвинившей его в подсыпке наркотиков

Украинский ведущий Андрей Джеджула ответил на обвинения своей все еще супруги Юлии о том, что он бил ее, плевал в лицо и подсыпал в кофе наркотические вещества. Шоумен пообещал, что в ближайшее время выйдет прямой эфир с определенными фактами, но какими – не уточнил.

Джеджула записал эмоциональное видео и опубликовал его в Instagram, где обратился к бывшей возлюбленной. Он заявил, что у девушки разыгралась фантазия и написал, что "пора расставить все точки над Ю".

"Моей жене неймется. По всему миру началась четвертая, пятая волна коронавируса, а у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить. Передайте моей, надеюсь в ближайшее время, когда нас разведут, экс-жене, что Трою тоже я разрушил, три крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля — тоже я. Разыгравшейся фантазии надо как-то дать ответ. Подозреваю, что нам снова придется поговорить. Поэтому ждите ближайших эфиров, но на этот раз уже с фактами, Юлия Анатольевна", — сказал Джеджула.

Видео дня

Отметим, что Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась – 31 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Юлия Леус заявляла, что ее избранник избивал ее и снимал все это на видео. Мужчину не остановило даже то, что Юлия была уже на большом сроке беременности.