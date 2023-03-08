Верка Сердючка празднует день рождения: как менялась самая известная проводница Украины в течение 32 лет карьеры

Пока кто-то спорит касательно "отмены" 8 марта, другие спешат поздравить Верку Сердючку с ее днем рождения. Именно в этот день ровно 32 года назад музыкант и пародист Андрей Данилко впервые вышел на сцену в образе раскрепощенной, яркой и бойкой на язык проводницы. Тогда мало кто осознавал, что через время этот персонаж с неестественно большой надувной грудью завоюет поклонников не только в Украине, но и по всему миру, подарив слушателям десятки, а то и сотни бессмертных хитов.

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Верка Сердючка уже успела напомнить о своем дне рождении на личной странице в Instagram, где комментаторы усыпали ее теплыми поздравлениями. OBOZREVATEL же предлагает вспомнить, как менялись образы любимицы публики за 32 года ее карьеры.

Ни для кого не секрет, что Данилко прославился благодаря своему культовому образу проводницы. Сначала саркастический и весёлый персонаж веселил аудиторию своим уморительным стендапом. Вскоре Сердючка, накинув на пиджак пышногрудой проводницы яркое боа из перьев страуса (розового, зеленого или желтого цветов), стала ведущей своего собственного проекта "СВ-шоу".

Программа начала выходить с сентября 1997 на 1+1 и быстро завоевала большую армию поклонников. Соведущей Верки тогда стала не менее яркая Геля.

Вскоре весьма скромный берет в пайетках сменила настоящая корона, а точнее – звезда. Сегодня уже трудно представить Верку Сердючку без этого яркого серебряного головного убора, который стал ее визитной карточкой.

Серебряное платье с зеркальным галстуком, стройные ножки в белоснежных колготках, круглые солнцезащитные очки и, конечно же, звезда на голове – такой знают Сердючку во всей Европе, поскольку именно в этом образе она заняла второе место на Евровидении в 2007 году.

Был в карьере Сердючки период, когда она устала от вычурных нарядов и мерцающих пайеток. Тогда артистка решила выходить на сцену в более комфортном белом образе, который состоял из платья под горло и брюк.

Тогда же на подтанцовке у Сердючки появились ее знаменитые "зайчики".

Каждый украинец оценил патриотическую трансформацию Сердючки и ее сценической мамы. С 2015 года исполнительница хитов "Все будет хорошо", "Гоп-гоп", "Чита-дрита" и многих других выходит на сцену только в вышиванке.

"Зайчики", к слову, тоже надели вышитые рубашки. Отметим, что звезда на голове и солнцезащитные очки никуда не делись. Они дополняют каждый образ Сердючки, как бы он не изменился.

Запомнился украинцам еще один относительно свежий наряд Верки Сердючки. Тогда певица вместе со своей командой давала концерт в киевском метро на станции Майдан Независимости для украинских защитников. Перед ними эпатажная знаменитость, ее "мама" и все остальные члены команды предстали в военной форме.

Кроме того, в гардеробе Сердючки появились футболки на военную тематику с красновречими надписями "Fuck the war" и "Х*й війні".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко сместил даты всего европейского тура Сердючки. Оказалось, здоровье артиста резко ухудшилось.

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